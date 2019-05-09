36-летний Максим Кондратьев продолжит карьеру и останется в «Амуре»

Хоккейный клуб «Амур» заключил новое соглашение с российским защитником Максимом Кондратьевым, информирует официальный сайт хабаровского клуба. Контракт носит односторонний характер и рассчитан на один сезон.

Кондратьев родился 20 января 1983 года в Тольятти. Воспитанник школы ХК «Лада». Многоопытный защитник является двукратным победителем молодёжного Чемпионата мира (2002, 2003), бронзовым призёром чемпионата мира 2007 года, а также обладателем Кубка Гагарина-2011 в составе «Салавата Юлаева».

В Хабаровске Максим проведёт четвертый сезон. В общей сложности за «Амур» он сыграл 146 матчей, в которых отметился 40 очками (12+28). Также на его счету 120 силовых приёмов и 211 блокированных бросков.