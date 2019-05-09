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Лихтнер: ИИХФ очень рада, что на ЧМ будет много звёзд мирового уровня

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Лихтнер: ИИХФ очень рада, что на ЧМ будет много звёзд мирового уровня
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Генеральный секретарь Международной федерации хоккея Хорст Лихтнер поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира.

«ИИХФ очень рада, что на этом турнире примут участие много звёзд мирового уровня: Овечкин, Лундквист, Кейн, Таварес. На турнире сыграют не только суперзвёзды, но и молодые восходящие звёзды — Каапо Какко, Джек Хьюз, в составе сборной Швейцарии есть Нико Хишир, также мы очень рады видеть в составе сборной Германии Леона Драйзайтля. Нас ожидает очень интересный турнир, на котором будет большая конкуренция. На все матчи чемпионата мира реализовано порядка 80% билетов», — цитирует Лихтнера ТАСС.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции. Российская сборная на прошлом мировом первенстве выбыла из турнира на стадии четвертьфинала, уступив Канаде (4:5 ОТ).

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