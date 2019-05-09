Лихтнер: ИИХФ очень рада, что на ЧМ будет много звёзд мирового уровня

Генеральный секретарь Международной федерации хоккея Хорст Лихтнер поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира.
«ИИХФ очень рада, что на этом турнире примут участие много звёзд мирового уровня: Овечкин, Лундквист, Кейн, Таварес. На турнире сыграют не только суперзвёзды, но и молодые восходящие звёзды — Каапо Какко, Джек Хьюз, в составе сборной Швейцарии есть Нико Хишир, также мы очень рады видеть в составе сборной Германии Леона Драйзайтля. Нас ожидает очень интересный турнир, на котором будет большая конкуренция. На все матчи чемпионата мира реализовано порядка 80% билетов», — цитирует Лихтнера ТАСС.
На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции. Российская сборная на прошлом мировом первенстве выбыла из турнира на стадии четвертьфинала, уступив Канаде (4:5 ОТ).