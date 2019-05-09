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Алексей Жамнов не принял участия в тренировке сборной России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Алексей Жамнов не принял участия в тренировке сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов не принял участия в первой тренировке национальной команды в Братиславе.

«Старший тренер сборной России Алексей Жамнов заболел перед вылетом в Братиславу и присоединится к команде сегодня», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе Федерации хоккея России.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). В стартовой игре турнира российская команда сыграет с Норвегией.

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