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Богдан Киселевич покинул расположение сборной России по хоккею

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Богдан Киселевич покинул расположение сборной России по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник Богдан Киселевич покинул расположении сборной России, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Напомним, состав национальной команды в ближайшее время пополнят освободившиеся защитники Владислав Гавриков и Никита Задоров.

«Штаб сборной России благодарит защитника Богдана Киселевича за работу, желает ему хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на него в дальнейшем», — указано в «твиттере» ФХР.

Сегодня, 9 мая, сборная России тренировалась в следующем составе:

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;
«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
«Красные»: Хафизуллин – Зуб, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов;
«Жёлтые»: Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

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