Богдан Киселевич покинул расположение сборной России по хоккею

Защитник Богдан Киселевич покинул расположении сборной России, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Напомним, состав национальной команды в ближайшее время пополнят освободившиеся защитники Владислав Гавриков и Никита Задоров.



«Штаб сборной России благодарит защитника Богдана Киселевича за работу, желает ему хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на него в дальнейшем», — указано в «твиттере» ФХР.



Сегодня, 9 мая, сборная России тренировалась в следующем составе:



Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;

«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,

«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

«Красные»: Хафизуллин – Зуб, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов;

«Жёлтые»: Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

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