Защитник Богдан Киселевич покинул расположении сборной России, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Напомним, состав национальной команды в ближайшее время пополнят освободившиеся защитники Владислав Гавриков и Никита Задоров.
«Штаб сборной России благодарит защитника Богдана Киселевича за работу, желает ему хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на него в дальнейшем», — указано в «твиттере» ФХР.
Сегодня, 9 мая, сборная России тренировалась в следующем составе:
Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;
«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
«Красные»: Хафизуллин – Зуб, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов;
«Жёлтые»: Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.
Богдан Киселевич покинул расположение сборной России по хоккею