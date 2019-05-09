Торесен: Норвегия мечтает о четвертьфинале ЧМ, но может и бороться за выживание

Нападающий сборной Норвегии Патрик Торесен поделился мнением о целях своей команды на чемпионате мира по хоккею 2019 года.



«Норвегия хочет ставить большие цели на этот турнир. Будет тяжело их достичь, но мы мечтаем о четвертьфинале. В то же время мы знаем, что можем бороться и за выживание. Каждая игра будет тяжёлой. Первые три матча у нас будут против топ-команд, мы сможем почувствовать турнир перед финальными четырьмя играми, в которых мы встретимся с командами нашего уровня.

В матче со сборной России мы будем прессинговать, когда будет шанс, и постараемся сыграть строго в обороне. Думаю, в основном будем делать упор на оборону», — передаёт слова нападающего корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.