Лидер сборной Канады Джон Таварес пропустит чемпионат мира

Нападающий сборной Канады Джон Таварес пропустит чемпионат мира 2019 года из-за серьёзного повреждения верхней части тела, информирует официальный сайт национальной команды. Хоккеист «Торонто» травмировался на тренировке, после чего был сразу отправлен на медицинское обследование.



28-летний Таварес в 82 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрал 88 очков, забив 47 голов и отдав 41 результативную передачу при показателе полезности «+19». В розыгрыше Кубка Стэнли на его счету 5 (2+3) баллов и «–5».



Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Такой Канадой Россию не испугать. Состав крепкий, но золото ЧМ – вряд ли Таварес, Стоун, Кутюрье, Маршессо, Мюррей, а дальше могло бы быть лучше.