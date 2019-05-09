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Лидер сборной Канады Джон Таварес пропустит чемпионат мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Фото: Dennis Pajot/Getty Images
Лидер сборной Канады Джон Таварес пропустит чемпионат мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Канады Джон Таварес пропустит чемпионат мира 2019 года из-за серьёзного повреждения верхней части тела, информирует официальный сайт национальной команды. Хоккеист «Торонто» травмировался на тренировке, после чего был сразу отправлен на медицинское обследование.

28-летний Таварес в 82 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрал 88 очков, забив 47 голов и отдав 41 результативную передачу при показателе полезности «+19». В розыгрыше Кубка Стэнли на его счету 5 (2+3) баллов и «–5».

Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Такой Канадой Россию не испугать. Состав крепкий, но золото ЧМ – вряд ли
Таварес, Стоун, Кутюрье, Маршессо, Мюррей, а дальше могло бы быть лучше.
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Новости. ЧМ по хоккею 2019
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