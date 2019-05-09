Мразек может начать серию «Каролины» с «Бостоном»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор не исключил возвращения травмированного голкипера Петра Мразека в состав «ураганов» в первом матче серии с «Бостон Брюинз».



«Возвращение Мразека? Мы уже приняли решение, но думаю, что мне не стоит пока его озвучивать. Нужно быть как все.



Перерыв? Нам это было нужно. Завтра увидим, как эта пауза повлияла на нас. Но она была необходима. У нас накопились повреждения, травмированные ребята восстанавливаются. Накопилась психологическая усталость. В этом плане силы у нас были уже на исходе. Надеюсь, что перерыв оживит команду.



Конечно, приятно, что ребята сейчас не вспоминают, чего мы добились в этом году. Забавно получается, когда цель уже близка. Все сейчас говорят, что мы показали результат. Но мы так не считаем. Мы близки к цели, мы видим финишную черту, но ещё не пересекли её», — цитирует тренера официальный сайт лиги.



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