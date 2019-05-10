Финский «Йокерит» разорвал контракт с голкипером Райаном Запольски, информирует официальный «твиттер» команды. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию.

Американский вратарь выступал за «Йокерит» с 2016 года. В минувшем сезоне Запольски одержал 14 побед в 30 матчах регулярного чемпионата, отражая 89,4% бросков и пропуская 2,64 шайбы за игру. В плей-офф Запольски провёл всего две игры, за которые пропустил пять шайб. Процент отражённых бросков составил 80,0. За карьеру в КХЛ он принял участие в 120 матчах.

Ранее сообщалось, что состав «шутов» пополнит знаменитый финский вратарь Антти Ниеми. Отмечалось, что Ниеми заменит в команде Запольски. Финн выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс», имеет также опыт выступлений за «Сан-Хосе», «Флориду» и «Даллас».