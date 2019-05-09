Источник: обладатель Кубка Стэнли Ниеми перейдёт в «Йокерит»

Известный финский голкипер Антти Ниеми близок к переходу в хоккейный клуб «Йокерит», информирует Satakunnan Kansa. По имеющейся информации, Ниеми заменит в составе «джокеров» Райана Запольски.



35-летний Ниеми последние два сезона выступал за «Монреаль Канадиенс». Голкипер в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19 принял участие в 17 матчах, одержав восемь побед при коэффициенте надёжности 3,78 и 88,7% отражённых бросков.



Финн выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс», имея также опыт выступлений за «Сан-Хосе», «Флориду» и «Даллас».



Ниеми в составе сборной Финляндии участвовал в Олимпийских играх в Сочи. Он был запасным вратарём в четырёх играх из шести, однако на площадке так и не появился.

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