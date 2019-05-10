Подколзин занял 13-е место в рейтинге драфта-2019 по версии Крэйга Баттона

Известный канадский эксперт Крэйг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, составил рейтинг предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги.

Лучший из россиян нападающий Василий Подколзин занял 13-е место в списке. По мнению Баттона, его может выбрать «Флорида Пантерз».

1. Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»)

2. Каапо Какко («Нью-Йорк Рейнджерс»)

3. Боуэн Байрэм («Чикаго Блэкхоукс»)

4. Кирби Дач («Колорадо Эвеланш»)

5. Коул Кофилд («Лос-Анджелес Кингз»)

6. Дилан Козенс («Детройт Ред Уингз»)

7. Мэттью Болди («Баффало Сэйбрз»)

8. Тревор Зеграс («Эдмонтон Ойлерз»)

9. Алекс Теркотт («Анахайм Дакс»)

10. Филип Броберг («Ванкувер Кэнакс»)

Форвард Егор Афанасьев расположился на 21-й позиции. Баттон считает, что его может выбрать «Питтсбург Пингвинз».