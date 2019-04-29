Подколзин: я сыграл на ЮЧМ плохо, сборная России — хорошо

Нападающий юниорской сборной России Василий Подколзин подвёл итоги финальной игры чемпионата мира с командой Швеции (3:4 ОТ).



«Все честно сделали свою работу и можем прямо смотреть в глаза друг другу. Немного провалились в обороне, немного не повезло. Но тренеры и руководство нашли нужные слова. Было приятно работать с тренерским штабом на протяжении этих трех лет. Будем надеяться, что это самое обидное наше поражение.



Команда с сердцем? Конечно. Это даже не команда, а семья. Грустно не потому, что проиграли, а потому что приходится расставаться.



Правда ли, что на протяжении турнира тренер говорил мне, что забью в финале? Да, правда. Я считаю, что провел турнир плохо. А команда выступила достаточно хорошо. Было приятно играть в этой команде.



Можно ли быть довольным результатом? Я думаю, что здесь все максималисты — надо было выигрывать, немного не хватило. Будем готовиться к новым вершинам», — цитирует форварда официальный сайт ФХР.

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