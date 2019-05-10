ИИХФ изменила формат определения полуфинальных пар на чемпионате мира

Международная федерация хоккея изменила формат определения полуфинальных пар на чемпионате мира 2019 года, сообщается на сайте организации.

Полуфинальные пары будут сформированы на основе общего рейтинга по итогам группового раунда в соответствии с регламентом:

1) позиция в группе; 2) количество очков; 3) разница шайб; 4) количество заброшенных шайб; 5) рейтинг сборной.

Таким образом, команда с наиболее высоким рейтингом на основе вышеперечисленных показателей сыграет с худшей командой. Представленный формат начнёт работать уже на нынешнем турнире. Также отменены буллиты в финальном матче. Если основное время финала не выявит победителя, то решающая игра турнира будет продолжаться в формате «три на три» до заброшенной шайбы.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).