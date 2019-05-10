Стал известен капитан сборной Канады на чемпионат мира—2019

Стал известен капитан сборной Канады на чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует официальный «твиттер» национальной федерации хоккея.
Капитаном команды выбран Кайл Туррис, его ассистентами стали Шон Кутюрье и Марк Стоун.
Полный состав сборной Канады:
Вратари: Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Картер Харт («Филадельфия»), Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»);
Защитники: Данте Фаббро («Нэшвилл»), Дарнелл Нурс («Эдмонтон»), Ши Теодор («Вегас»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Трой Стечер («Ванкувер»), Брэндон Монтур («Баффало») и Тома Шабо («Оттава»);
Нападающие: Шон Кутюрье («Филадельфия»), Адам Хенрик («Анахайм»), Дилан Строум («Чикаго»), Кайл Тёррис («Нэшвилл»), Мэтью Жозеф, Энтони Чирелли (оба — «Тампа-Бэй»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Энтони Манта, Тайлер Бертуцци (оба — «Детройт»), Джаред Макканн («Питтсбург»), Марк Стоун и Джонатан Маршессо (оба — «Вегас»).