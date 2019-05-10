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Стал известен капитан сборной Канады на чемпионат мира—2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен капитан сборной Канады на чемпионат мира—2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стал известен капитан сборной Канады на чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует официальный «твиттер» национальной федерации хоккея.

Капитаном команды выбран Кайл Туррис, его ассистентами стали Шон Кутюрье и Марк Стоун.

Полный состав сборной Канады:

Вратари: Мэтт Мюррей («Питтсбург»), Картер Харт («Филадельфия»), Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»);

Защитники: Данте Фаббро («Нэшвилл»), Дарнелл Нурс («Эдмонтон»), Ши Теодор («Вегас»), Дэймон Сиверсон («Нью-Джерси»), Трой Стечер («Ванкувер»), Брэндон Монтур («Баффало») и Тома Шабо («Оттава»);

Нападающие: Шон Кутюрье («Филадельфия»), Адам Хенрик («Анахайм»), Дилан Строум («Чикаго»), Кайл Тёррис («Нэшвилл»), Мэтью Жозеф, Энтони Чирелли (оба — «Тампа-Бэй»), Сэм Райнхарт («Баффало»), Энтони Манта, Тайлер Бертуцци (оба — «Детройт»), Джаред Макканн («Питтсбург»), Марк Стоун и Джонатан Маршессо (оба — «Вегас»).

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