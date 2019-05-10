Нападающий «Колорадо» Тайсон Джост сыграет за сборную Канады на ЧМ-2019

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Тайсон Джост примет участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Канады, сообщает журналист Даррен Дрегер.

В этом сезоне 21-летний форвард забросил 11 шайб и сделал 15 результативных передач в 70 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Тайсон отметился 4 (3+1) очками в 12 матчах при показателе полезности «+8». Его «Колорадо» выбыл из плей-офф, проиграв во втором раунде «Сан-Хосе Шаркс» (3-4).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).