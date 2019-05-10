Малкин: большинство должно было когда-то сработать, в сборной же хорошие игроки

Ассистент капитана сборной России Евгений Малкин прокомментировал победу российской команды в стартовом матче ЧМ-2019 с командой Норвегии (5:2).

«Мы работали над тем, чтобы у нас в тройке пошла игра, не всё получалось, конечно. Менял звенья, начинал с Кучеровым, с Гусевым, сейчас вот нашли новое звено. Первый раз, можно сказать, играли вместе, если не считать тренировок. Довольно неплохо получилось, будем стараться дальше. Забили в большинстве, но в равных составах тоже нужно. Большинство должно было рано или поздно пойти, мы же хорошие игроки. Норвежцы дали нам момент забить, Дадонов здорово открывался, мне оставалось отдать ему передачу, он в касание бросал.

Концовка матча? Это наши ошибки, не помогли Василевскому сыграть на ноль. Конечно, будем разбирать, расслабляться в концовке нельзя в любом случае. Это смазало всю игру.

Что меняется, когда перестраиваюсь от Кучерова к Григоренко? Я не могу поменять свою игру кардинально, но я понимаю, что когда играю с Кучеровым, то он больше владеет шайбой, ему нравится. Дадонов, например, старается искать меня с шайбой. Это тонкости, надо чувствовать игру, и я, как центральный должен подстраиваться под крайних игроков. Сегодня с Дадоновым и Григоренко старались больше играть с шайбой в чужой зоне», — передаёт слова Малкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.