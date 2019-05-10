Видео всех голов сборной России в матче с Норвегией на ЧМ

Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва уверенно победили команду Норвегии со счётом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).

Дубль на свой счёт записал Евгений Дадонов. Ещё по одному точному броску произвели Артём Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев. В составе Норвегии отличились Томас Валькве Ольсен и Юнас Холёс.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Первый гол — Евгений Дадонов

Второй гол — Артём Анисимов

Третий гол — Никита Кучеров

Четвёртый гол — Евгений Дадонов (дубль)

Пятый гол — Никита Гусев