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Голкипер «Колорадо» Грубауэр усилит сборную Германии на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Голкипер «Колорадо» Грубауэр усилит сборную Германии на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр примет участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Германии. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист TSN Горд Миллер.

Ранее спортивный директор национальной федерации хоккея Стефан Шайднагель сообщил, что команда ждёт результатов медосмотра голкипера. «Колорадо» завершил борьбу за Кубок Стэнли после второго раунда турнира.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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