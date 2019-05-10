Бобровский выставил на продажу квартиру в Коламбусе

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский продает квартиру в столице штата Огайо. Об этом информирует в «Твиттере» журналист Аарон Порцлайн. Сообщается, что россиянин планирует выручить $ 2,95 млн.



В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы в среднем за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.



«Коламбус» обыграл в первом раунде плей-офф «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-0. В полуфинале Восточной конференции «мундиры» уступили «Бостон Брюинз» — 2-4.



Ранее сообщалось, что Бобровский может подписать контракт с «Флоридой Пантерз». Летом он станет неограниченно свободным агентом.

Источник: Сергей Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой»