Сборная США потерпела сенсационное поражение в игре со Словакией на ЧМ-2019

Сборная США встречалась со Словакией в матче чемпионата мира, который проходит в Братиславе и Кошице. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу словаков.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019



Хозяева турнира открыли счёт на 5-й минуте стараниями Матуша Сукеля. «Звёздно-полосатые» восстановили паритет благодаря точному броску Алекса Дебринкэта, отличившегося в формате «5 на 4». В начале второго периода Эрик Чернак реализовал двойной численный перевес, а чуть позже Томаш Татар укрепил преимущество команды Крэйга Рэмзи. В третьем периоде ворота американцев поразил Михаил Криштоф.



Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

США приехали за золотом и начали с 1:4 от Словакии. День сенсаций на ЧМ Североамериканские сборные провалили старт чемпионата мира.