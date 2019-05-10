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Сборная США потерпела сенсационное поражение в игре со Словакией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная США потерпела сенсационное поражение в игре со Словакией на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная США встречалась со Словакией в матче чемпионата мира, который проходит в Братиславе и Кошице. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу словаков.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019

Хозяева турнира открыли счёт на 5-й минуте стараниями Матуша Сукеля. «Звёздно-полосатые» восстановили паритет благодаря точному броску Алекса Дебринкэта, отличившегося в формате «5 на 4». В начале второго периода Эрик Чернак реализовал двойной численный перевес, а чуть позже Томаш Татар укрепил преимущество команды Крэйга Рэмзи. В третьем периоде ворота американцев поразил Михаил Криштоф.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
США
1 : 4
1:1, 0:2, 0:1
Словакия
0:1 – Сукель (Студенич) – 04:02 (5x5), 1:1 – Дебринкэт (Кейн, Айкел) – 12:05 (5x4), 1:2 – Чернак (Секера) – 21:52 (5x3), 1:3 – Татар (Паник) – 24:58 (5x5), 1:4 – Криштоф (Маринчин) – 55:54 (5x5)
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