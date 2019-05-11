ЧМ-2019: видеоозбор победы сборной Словакии над США

Сборная США встречалась со Словакией в матче чемпионата мира, который проходит в Братиславе и Кошице. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу словаков.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матуш Сукель, Эрик Чернак, Томаш Татар и Михал Криштоф. Единственный гол американцев на счету Алекса Дебринкэта.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

США приехали за золотом и начали с 1:4 от Словакии. День сенсаций на ЧМ Североамериканские сборные провалили старт чемпионата мира.

Посмотреть обзор матча можно на странице ИИХФ в «Твиттере».