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ЧМ-2019: видеоозбор победы сборной Словакии над США

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ЧМ-2019: видеоозбор победы сборной Словакии над США
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная США встречалась со Словакией в матче чемпионата мира, который проходит в Братиславе и Кошице. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу словаков.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матуш Сукель, Эрик Чернак, Томаш Татар и Михал Криштоф. Единственный гол американцев на счету Алекса Дебринкэта.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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Посмотреть обзор матча можно на странице ИИХФ в «Твиттере».

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