Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Ян Коварж: брат не захотел быть третьим вратарём сборной Чехии, поэтому уехал

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Ян Коварж: брат не захотел быть третьим вратарём сборной Чехии, поэтому уехал
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Чехии Ян Коварж прокомментировал победу со счётом 5:2 в матче чемпионата мира по хоккею с командой Швеции.

«Мы довольны победой, получилась хорошая игра. Много эмоций отдали, было много стычек. Мы рады, что начали турнир с победы. Мы давно знакомы с Кубаликом, я знал, в какое именно место он поедет, поэтому отдал такой пас. Когда шайба прилетела на клюшку я знал, что он забьёт гол.

Хорошо, что забили шведам в конце второго периода и сразу в первой смене в третьем периоде. После этого мы уже не сомневались, что победим. Спасибо нашим болельщикам, мы играем в домашней атмосфере. До матча с Россией ещё далеко, у нас завтра игра с Норвегией.

Не расстроился ли мой брат (вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж. — Прим. «Чемпионата»), что его не заявили на чемпионат мира? Это было желание Якуба. Ему сказали, что он будет третьим вратарём. Спросили, хочет ли он оставаться или нет, ведь приедет Францоуз. В итоге Якуб будет готовиться к следующему сезону», — сказал Коварж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Якуб Коварж не вошёл в предварительную заявку Чехии на ЧМ-2019
Шведы не проигрывали на ЧМ 17 матчей! Пока не попали в чешский «котёл»
Действующие чемпионы мира потерпели неожиданное поражение в Братиславе.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент