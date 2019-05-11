Ян Коварж: брат не захотел быть третьим вратарём сборной Чехии, поэтому уехал

Нападающий сборной Чехии Ян Коварж прокомментировал победу со счётом 5:2 в матче чемпионата мира по хоккею с командой Швеции.



«Мы довольны победой, получилась хорошая игра. Много эмоций отдали, было много стычек. Мы рады, что начали турнир с победы. Мы давно знакомы с Кубаликом, я знал, в какое именно место он поедет, поэтому отдал такой пас. Когда шайба прилетела на клюшку я знал, что он забьёт гол.



Хорошо, что забили шведам в конце второго периода и сразу в первой смене в третьем периоде. После этого мы уже не сомневались, что победим. Спасибо нашим болельщикам, мы играем в домашней атмосфере. До матча с Россией ещё далеко, у нас завтра игра с Норвегией.



Не расстроился ли мой брат (вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж. — Прим. «Чемпионата»), что его не заявили на чемпионат мира? Это было желание Якуба. Ему сказали, что он будет третьим вратарём. Спросили, хочет ли он оставаться или нет, ведь приедет Францоуз. В итоге Якуб будет готовиться к следующему сезону», — сказал Коварж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Якуб Коварж не вошёл в предварительную заявку Чехии на ЧМ-2019