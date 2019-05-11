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Никита Задоров присоединится к сборной России на ЧМ в день матча с Австрией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Никита Задоров присоединится к сборной России на ЧМ в день матча с Австрией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров присоединится к сборной России завтра, 12 мая.

«Защитник Никита Задоров прибудет в расположение сборной России в воскресенье, 12 мая, перед матчем со сборной Австрии», — сказал агент игрока Дэн Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В регулярном чемпионате НХЛ Задоров набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+19». В плей-офф он не отметился результативными действиями, заработав в 12 матчах «-5».

Матч Россия — Австрия состоится 12 мая в Братиславе, начало встречи — 13:15 мск.

На чемпионате мира сборная России играет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

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