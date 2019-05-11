Бриндамор: не в восторге от расписания, не люблю сидеть в отеле два дня подряд

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор выразил недовольство расписанием матчей серии с «Бостон Брюинз». Между первой и второй игрой поставлен перерыв в два дня.



«Я от этого расписания не в восторге. Совершенно не люблю по два дня подряд сидеть в отеле. Но это еще одна из тех вещей, над которыми у нас нет контроля. Мы не можем контролировать, что свистнут или не свистнут судьи, и мы не можем контролировать расписание. Волноваться стоит только о том, что нам подвластно. Вот удачные отскоки, например, и шум, и ажиотаж вокруг себя — всё это мы должны создать себе сами.



Мы ведь все здесь ради побед. Но, мне кажется, наши парни рады ощущению, что нам есть в чем прогрессировать, и что они могут дать команде больше, чем вчера», — цитирует тренера официальный сайт лиги.



Свечников не успокоился. Рискнул бить Хару после драки с Овечкиным Злющий «Бостон» нашёл управу на «банду придурков».