Форвард «Сарыарки»: Тамбиев не затерялся бы в «Витязе» или «Северстали»

Нападающий карагандинской «Сарыарки» Айрат Зиазов поделился мнением о работе главного тренера Леонида Тамбиева.



Я так скажу, Леонид Григорьевич — настоящий мужик. Он никогда не будет лицемерить, он все скажет в лицо. Когда он пришел в команду, мы тогда даже в плей-офф не попадали. Он — тренер, который любит побеждать и ненавидит проигрывать. На мой взгляд, Леонид Григорьевич в КХЛ бы точно не затерялся. Тому же «Витязю» или «Северстали» очень помог бы.



Хотелось бы себя попробовать в КХЛ, конечно. Посмотрим, что будет дальше. На самом деле, нет каких-то клубных предпочтений. Вот когда позовут, тогда и буду думать. Мне 28 лет, я не в том возрасте, чтобы ехать на просмотровый контракт. Если меня никуда не позовут, останусь в «Сарыарке». Здесь постоянно приходят 6000 человек на хоккей. В КХЛ даже столько не ходят, как здесь", — цитирует форварда официальный сайт ВХЛ.

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