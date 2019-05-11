Кэссиди: в плей-офф нет волшебства, нужно продолжать копать

Главный тренер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением о непростых моментах в первой игре серии с «Коламбус Блю Джекетс» (0:3).



«Никто не был рад тому, как мы провели второй период. Им нужно было продолжать копать. Знаете, здесь обычно нет места волшебству. Как правило, здесь нужно просто перебороть соперника за шайбу. Посмотрите на их второй гол. Мы проиграли в том эпизоде четыре единоборства, а они выиграли четыре. Мы должны были сделать то же самое, и нам это удалось», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Счёт на экваторе матча открыл форвард гостей Крейчи. Маркус Юханссон в середине третьего периода увеличил преимущество «Бостона». На 51-й минуте первый гол в нынешнем плей-офф забил Дэвид Бэйкс. Вратарь «Брюинз» Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 39 бросков.

Свечников не успокоился. Рискнул бить Хару после драки с Овечкиным Злющий «Бостон» нашёл управу на «банду придурков».