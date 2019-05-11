Стали известны сочетания звеньев сборной России на утренней тренировке

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Словакии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Напомним, вчера, 10 мая, сборная России победила Норвегию (5:2) в дебютном матче на турнире.



Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;

«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,

«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

«Красные»: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров, Телегин;

«Желтые»: Блажиевский — Зуб, Ковальчук – Андронов – Барабанов, Плотников.



Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Малкин – в порядке. На его фоне Кузнецов провёл слабый матч Оценки игрокам сборной России за матч с Норвегией.