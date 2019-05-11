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Канарейкин: в «Салавате» видна работа, новый контракт Цулыгина – правильный ход

Канарейкин: в «Салавате» видна работа, новый контракт Цулыгина – правильный ход
Хоккей / КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил перспективы “Салавата Юлаева” на следующий сезон.

«Подписание нового контракта с главным тренером Николаем Цулыгиным — правильный ход. По следующему году руководство будет оценивать его работу. Это будет очень важный год в карьере молодого российского тренера. Следующий сезон для Цулыгина будет очень важным. Вообще, такова роль тренера — каждый год выдавать результат. Сможет ли он повторить успех прошедшего сезона? Посмотрим, как в итоге получится.

Я вижу, как усиливается «Магнитка», амбициозен «Автомобилист», Омск не собирается опускать свою планку, у Казани на следующий год будет новая команда с новым тренером. Но и в «Салавате» видна планомерная работа. Уфа точно будет среди претендентов на титул, в этом нет сомнений. Вообще на победу в Восточной конференции будут всё те же претенденты — команды, которые находятся на лидирующих позициях», — сказал Канарейкин «Чемпионату».

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