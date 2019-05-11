Сборная Швейцарии сделала 61 бросок в створ ворот Италии

В матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею сборная Швейцарии одержала победу над командой Италии с разгромным счётом — 9:0. Швейцарские хоккеисты сделали в створ ворот соперника 61 бросок, из которых вратарь сборной Италии Андреас Бернард отразил 52.



В первом периоде Швейцарии четырежды поразила ворота соперника: авторами точных бросков стали Кевин Фиала, Грегори Хофман, Лино Манчини и Венсан Праплан. В следующие 20 минут подопечные Патрика Фишера забросили ещё две шайбы усилиями Фиалы и Симона Мозера. В третьем периоде швейцарцы продолжили уничтожать соперника, по голу забили Роман Лёффель, Нико Хишир и Фиала, оформивший хет-трик.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Сборная Швейцарии забросила девять шайб Италии, у Фиалы — хет-трик