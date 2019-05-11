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Сборная Швейцарии сделала 61 бросок в створ ворот Италии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Швейцарии сделала 61 бросок в створ ворот Италии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

В матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею сборная Швейцарии одержала победу над командой Италии с разгромным счётом — 9:0. Швейцарские хоккеисты сделали в створ ворот соперника 61 бросок, из которых вратарь сборной Италии Андреас Бернард отразил 52.

В первом периоде Швейцарии четырежды поразила ворота соперника: авторами точных бросков стали Кевин Фиала, Грегори Хофман, Лино Манчини и Венсан Праплан. В следующие 20 минут подопечные Патрика Фишера забросили ещё две шайбы усилиями Фиалы и Симона Мозера. В третьем периоде швейцарцы продолжили уничтожать соперника, по голу забили Роман Лёффель, Нико Хишир и Фиала, оформивший хет-трик.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Сборная Швейцарии забросила девять шайб Италии, у Фиалы — хет-трик
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