Сборная Дании обыграла Францию по буллитам на ЧМ-2019

Сборная Дании в своём дебютном матче на чемпионате мира одолела команду Франции, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 Б.



После первого периода впереди была сборная Дании: в её составе голами отметились Фредерик Сторм и Маркус Лауридсен, у французов точный бросок удался Шарлю Бертрану. Во втором периоде Франции удался камбэк благодаря трём заброшенным шайбам, авторами которых стали Оливье Дам-Малька, Дамьен Флёри и Валентен Клеро, у Дании гол в актив записал Ларс Эллер. На 47-й минуте датчане восстановили равновесие, точный бросок удался Йесперу Йенсену. Встреча перешла в овертайм, а позже и в серию буллитов, где верх взяла сборная Дании.

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