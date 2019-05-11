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Сборная Дании обыграла Францию по буллитам на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Дании обыграла Францию по буллитам на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Дании в своём дебютном матче на чемпионате мира одолела команду Франции, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 Б.

После первого периода впереди была сборная Дании: в её составе голами отметились Фредерик Сторм и Маркус Лауридсен, у французов точный бросок удался Шарлю Бертрану. Во втором периоде Франции удался камбэк благодаря трём заброшенным шайбам, авторами которых стали Оливье Дам-Малька, Дамьен Флёри и Валентен Клеро, у Дании гол в актив записал Ларс Эллер. На 47-й минуте датчане восстановили равновесие, точный бросок удался Йесперу Йенсену. Встреча перешла в овертайм, а позже и в серию буллитов, где верх взяла сборная Дании.

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Дания
5 : 4
2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0
Франция
0:1 – Бертран (Клеро, Экефей) – 08:55 (5x4), 1:1 – Сторм – 19:06 (5x4), 2:1 – Лауридсен (Сторм, Йенсен) – 19:56 (5x5), 2:2 – Дам-Малька – 24:08 (5x5), 2:3 – Флёри (Бозон, Экефей) – 32:21 (5x5), 2:4 – Клеро (Реш, Бозон) – 33:55 (5x4), 3:4 – Эллер (Бёдкер) – 35:29 (5x5), 4:4 – Йенсен (Йенсен, Майер) – 46:34 (5x5), 5:4 – Сторм – 65:00 ( ПБ)

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

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