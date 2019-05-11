Хичкок — кандидат на пост президента «Коламбуса» по хоккейным операциям

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Хичкок является одним из кандидатов на пост президента «Коламбус Блю Джекетс» по хоккейным операциям. Об этом информирует в «Твиттере» журналист Джим Мэтисон.



Нынешний президент «мундиров» Джон Дэвидсон может покинуть клуб ради аналогичной должности в «Нью-Йорк Рейнджерс».



Хичкок возглавил «нефтяников» в середине сезона, но не сумел вывести канадскую команду в плей-офф. В сезоне-2017/18 специалист работал в «Даллас Старз» и не смог вывести команду в плей-офф. После этого он покинул клуб и объявил о завершении тренерской карьеры.



Хичкок провёл в НХЛ 23 сезона, в течение которых возглавлял «Даллас» (1995-2002, 2017/18), который под его руководством завоевал Кубок Стэнли в 1999 году, «Филадельфию Флайерз» (2002-2006), «Коламбус Блю Джекетс» (2006-2010) и «Сент-Луис Блюз» (2011-2017). Кен занимает третье место в истории НХЛ по победам среди тренеров.

Кен Хичкок покинет пост главного тренера «Эдмонтона»