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Защитник сборной Норвегии уложил Врану на лёд, применив эффектный силовой приём

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Защитник сборной Норвегии уложил Врану на лёд, применив эффектный силовой приём
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Чехии проводит второй матч на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии. После первого периода подопечные Милоша Ржиги обыгрывают Норвегию со счётом 3:1.

В одном из эпизодов нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана попал под силовой приём защитника сборной Норвегии Александера Бонсаксена. Чешский форвард совершил проход с центра площадки, вошёл в чужую зону, нанёс бросок, а затем оказался на льду после контакта с Бонсаксеном.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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