Видеообзор матча Германии и Великобритании на ЧМ-2019

Сборная Германии встречалась с Великобританией в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года. Игра состоялась в Кошице и завершилась со счётом 3:1 в пользу немцев.

Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» ИИХФ.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями одного гола. На последних секундах двадцатиминутки Мориц Зайдер вывел немцев вперёд. Британская команда отыгралась после перерыва стараниями Майка Хэммонда, на что немецкая сборная ответила точными бросками Ясина Эхлиза и Леона Драйзайтля.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).