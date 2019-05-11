Какко забил великолепный гол словакам, оформив дубль во втором матче ЧМ подряд

Сборная Словакии встречается с командой Финляндии на чемпионате мира 2019 года по хоккею, который проходит в Братиславе и Кошице.



В третьем периоде при счёте 2:2 ярким действием снова отметился нападающий сборной Суоми Каапо Какко. 18-летний форвард оформил дубль и забил четвёртый гол на турнире. Талантливый финский хоккеист получил шайбу за воротами, технично убрал защитника и поразил ворота броском с неудобной руки.

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Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).