Каапо Какко забил пять голов в двух матчах чемпионата мира — 2019

Сборная Словакии встречалась с командой Финляндии в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Кошице и закончилась со счётом 4:2 в пользу финнов.



Главным героем встречи стал 18-летний нападающий сборной Суоми Каапо Какко, оформивший хет-трик. Сначала форвард поразил ворота хозяев мощным броском от синей линии, затем технично переиграл в ближнем бою защитника и голкипера, а потом отправил шайбу в пустые ворота.



В первом игре с Канадой (3:1) один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ забросил две шайбы. Таким образом, в двух матчах на турнире на счету Какко уже пять результативных бросков.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2 Б).