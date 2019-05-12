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Вратарь Францоуз присоединится к сборной Чехии в день матча с Россией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вратарь Францоуз присоединится к сборной Чехии в день матча с Россией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Вратарь из системы «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз пополнит ряды сборной Чехии в день матча с Россией (13 мая). Об этом сообщил главный тренер команды Милош Ржига.

«Павел Францоуз прилетит в сборную завтра. Сыграет ли он с Россией? Не знаю», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Чемпионат мира по хоккею стартовал в Братиславе и Кошице 10 мая и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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