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Врана: чувствуем, что задолжали болельщикам сборной Чехии большие победы

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Врана: чувствуем, что задолжали болельщикам сборной Чехии большие победы
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Чехии Якуб Врана прокомментировал результат матча группового раунда чемпионата мира с Норвегией (7:2).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

«Мы очень хорошо подготовились к турниру и готовы играть на победу в каждом матче. Наша команда понимает все требования главного тренера Милоша Ржиги и намерена воплощать их на льду при любых обстоятельствах. Мы чувствуем, что задолжали нашим болельщикам большие победы. И намерены в Братиславе подарить им праздник», — приводят слова Враны «Известия».

13 мая сборная Чехии встретится в Братиславе с командой России.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2 Б).

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