Врана: чувствуем, что задолжали болельщикам сборной Чехии большие победы

Нападающий сборной Чехии Якуб Врана прокомментировал результат матча группового раунда чемпионата мира с Норвегией (7:2).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

«Мы очень хорошо подготовились к турниру и готовы играть на победу в каждом матче. Наша команда понимает все требования главного тренера Милоша Ржиги и намерена воплощать их на льду при любых обстоятельствах. Мы чувствуем, что задолжали нашим болельщикам большие победы. И намерены в Братиславе подарить им праздник», — приводят слова Враны «Известия».

13 мая сборная Чехии встретится в Братиславе с командой России.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2 Б).