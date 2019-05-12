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Брент Бёрнс установил очередной рекорд «Сан-Хосе» для защитников

Брент Бёрнс установил очередной рекорд «Сан-Хосе» для защитников
Хоккей / НХЛ

В первом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1).

Защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс сделал голевую передачу, благодаря чему стал седьмым защитником в истории лиги, набиравшим 15 или более очков за один розыгрыш плей-офф в возрасте 34 лет или старше. Также Брент установил новый клубный рекорд. Бёрнс вышел на первое место в истории «Шаркс» по результативным передачам в плей-офф (38 передач за карьеру). Прежнее достижение принадлежало Дэну Бойлу (37).

Ранее канадец стал первым защитником в истории «Шаркс», достигшим рубежа в 10 очков в одной серии плей-офф. Всего в 15 матчах нынешнего розыгрыша на счету Бёрнса 15 (5+10) очков.

Брент Бёрнс установил рекорд «Сан-Хосе» для защитников
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