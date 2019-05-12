39-летний Джо Торнтон обогнал Анри Ришара и Бобби Халла по очкам в плей-офф

В первом матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1).

Ветеран «Сан-Хосе» Джо Торнтон сделал голевую передачу, благодаря чему набрал 130-е очко за карьеру в плей-офф. Джо вышел на 43-е место в истории НХЛ, обогнав Анри Ришара и Бобби Халла (оба — по 129 очков). Следующей целью для Торнтона является результата Стива Лармера (131). Среди действующих хоккеистов Торнтон занимает третье место, уступая только игрокам «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (186) и Евгению Малкину (168).

Главными героями встречи стали форварды «Сан-Хосе» Логан Кутюр (2+1) и Тимо Майер (2+1), набравшие по 3 очка. В активе Джо Павелски 2 (1+1) очка. Двумя результативными передачами отметился Густав Нюквист. Голкипер хозяев Мартин Джонс отразил 28 бросков из 31.