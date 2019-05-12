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Фазель: поменять формат полуфиналов попросили топ-команды

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: поменять формат полуфиналов попросили топ-команды
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал изменение формата проведения полуфиналов на ЧМ-2019 и отмену буллитов в финале турнира.

«Команды не любят проигрывать в серии буллитов, хотя мне они нравятся. Пожелание их отменить исходило со стороны ряда национальных ассоциаций, из комитетов ИИХФ. Не думаю, что игра в овертайме «три на три» займёт много времени. Решение об изменении формата было инициировано участниками турнира. В частности, поменять формат полуфиналов попросили топ-команды», — цитирует Фазеля ТАСС.

Полуфинальные пары будут сформированы на основе общего рейтинга на основе группового раунда в соответствии с регламентом:

1) позиция в группе; 2) количество очков; 3) разница шайб; 4) количество заброшенных шайб; 5) рейтинг сборной.

ИИХФ изменила формат определения полуфинальных пар на чемпионате мира
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