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Сборная России разгромила Австрию в матче ЧМ-2019 по хоккею

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России разгромила Австрию в матче ЧМ-2019 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России выиграла второй матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Австрии со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019

Счёт открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, проводивший дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве. Следом первый гол на турнире забил капитан национальной команды Илья Ковальчук.

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 13:15 МСК
Россия
5 : 0
1:0, 2:0, 2:0
Австрия
1:0 – Дадонов (Гусев, Кучеров) – 12:15 (5x4), 2:0 – Кучеров (Гусев) – 34:23 (5x5), 3:0 – Телегин (Ковальчук) – 34:59 (5x5), 4:0 – Дадонов (Сергачёв, Малкин) – 40:15 (5x5), 5:0 – Ковальчук (Орлов, Кузнецов) – 44:06 (5x5)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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