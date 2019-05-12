Сборная России разгромила Австрию в матче ЧМ-2019 по хоккею

Сборная России выиграла второй матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Австрии со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019

Счёт открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, проводивший дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве. Следом первый гол на турнире забил капитан национальной команды Илья Ковальчук.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Капитан сборной России Ковальчук забил первый гол на чемпионате мира — 2019