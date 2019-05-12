Сборная России идёт за второй победой на ЧМ! LIVE

Команда Ильи Воробьёва проведёт второй матч на чемпионате мира в Братиславе.

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019



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Указанное в трансляции время – московское



06:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Команде Ильи Воробьёва предстоит сыграть со сборной Австрии. Никакого шапкозакидательского, как и прежде, настроения у нашей команды нет, что не может не радовать.

Двумя днями ранее россияне выиграли у сборной Норвегии со счётом 5:2. В целом, игра у нашей команды получилась, однако в концовке было пропущено две шайбы. Огорчил именно этот момент. Но и тренеры, и игроки прекрасно поняли, что так проводить концовки нельзя, поэтому выводы будут сделаны. О чём, в частности, заявил капитан сборной России Илья Ковальчук.

Что ещё можно улучшить в игре сборной России? Наши хоккеисты всё знают Малкин, Кучеров, Гавриков, Гусев и Ковальчук поделились впечатлениями от победы России над Норвегией.

Накануне россияне провели тренировку. В заявку команды попал нападающий Иван Телегин. Вполне возможно, что он сыграет с Австрией. Ещё один интересный момент – приезд в сборную защитника «Колорадо» Никиты Задорова, который ожидается именно в воскресенье. Задоров, по словам главного тренера Ильи Воробьёва, должен сыграть с австрийцами, чтобы побыстрее привыкнуть к новым условиям и большим площадкам.