Сборная России идёт за второй победой на ЧМ! LIVE

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Россия — Австрия, онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Россия — Австрия, онлайн-трансляция матча
«Чемпионат»
Фото: fhr.ru
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Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2019

Указанное в трансляции время – московское

06:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира. Команде Ильи Воробьёва предстоит сыграть со сборной Австрии. Никакого шапкозакидательского, как и прежде, настроения у нашей команды нет, что не может не радовать.

Двумя днями ранее россияне выиграли у сборной Норвегии со счётом 5:2. В целом, игра у нашей команды получилась, однако в концовке было пропущено две шайбы. Огорчил именно этот момент. Но и тренеры, и игроки прекрасно поняли, что так проводить концовки нельзя, поэтому выводы будут сделаны. О чём, в частности, заявил капитан сборной России Илья Ковальчук.

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Накануне россияне провели тренировку. В заявку команды попал нападающий Иван Телегин. Вполне возможно, что он сыграет с Австрией. Ещё один интересный момент – приезд в сборную защитника «Колорадо» Никиты Задорова, который ожидается именно в воскресенье. Задоров, по словам главного тренера Ильи Воробьёва, должен сыграть с австрийцами, чтобы побыстрее привыкнуть к новым условиям и большим площадкам.

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