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Александр Георгиев оформил первый шат-аут в карьере на чемпионатах мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Александр Георгиев оформил первый шат-аут в карьере на чемпионатах мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России выиграла второй матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Австрии со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Лучшим игроком матча в составе российской команды стал Александр Георгиев, оформивший первый шат-аут в карьере на чемпионатах мира. Российский вратарь отразил 15 бросков в дебютном матче на мировых первенствах.

Счёт открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, проводивший дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве. Следом первый гол на турнире забил капитан национальной команды Илья Ковальчук.

Россия взялась за дело и разгромила Австрию на ЧМ! LIVE
Команда Ильи Воробьёва провела второй матч на чемпионате мира в Братиславе.
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