Задоров: буду осторожен с излишней грубостью, но соперники меня боятся

Защитник сборной России Никита Задоров прокомментировал итоги победного матча ЧМ-2019 со сборной Австрии (5:0).



«Какие ощущение после перелёта? Нормальные, удалось поспать в самолёте. Я давно не играл на большой площадке, но здесь даже попроще, времени больше на решение.

Расстроился ли, когда не удалось забить, а шайба попала в штангу? Ничуть. Главное, команда выиграла. Приятно играть с партнёрами, которые создают моменты. Илья Ковальчук сегодня много раз меня находил. Ничего, в следующей игре прорвёт.

Какая разница в правилах между чемпионатом мира и НХЛ? Не знаю, по-моему, нет никакой разницы. Я посмотрел все эти клипы с разбором. Возможно, просто игроки не умеют держать удар. Бывает, что иногда случается излишняя грубость или удар в спину, но я с этим буду аккуратнее. В конце матча на меня задирался капитан австрийцев? Нет, он не задирался. Он не хотел иметь ничего общего со мной. Наверное, меня боятся», — передаёт слова Задорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.