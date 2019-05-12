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Овечкин — о смене с Малкиным: Женя согласился сыграть со мной

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Овечкин — о смене с Малкиным: Женя согласился сыграть со мной
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной России Александр Овечкин после победы в матче чемпионата мира 2019 года с командой Австрии (5:0) пошутил по поводу того, что в одной из смен он вышел на лёд вместе с Евгением Малкиным.

«Там ведь «4 на 3» было, потом «4 на 4». Женя согласился сыграть со мной», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Счёт в игре открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, проводивший дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве. Следом первый гол на турнире забил капитан национальной команды Илья Ковальчук.

Овечкин: неправильно говорить, что я не хочу играть с Малкиным
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