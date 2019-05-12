Овечкин — о смене с Малкиным: Женя согласился сыграть со мной

Нападающий сборной России Александр Овечкин после победы в матче чемпионата мира 2019 года с командой Австрии (5:0) пошутил по поводу того, что в одной из смен он вышел на лёд вместе с Евгением Малкиным.



«Там ведь «4 на 3» было, потом «4 на 4». Женя согласился сыграть со мной», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



Счёт в игре открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, проводивший дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве. Следом первый гол на турнире забил капитан национальной команды Илья Ковальчук.

Овечкин: неправильно говорить, что я не хочу играть с Малкиным