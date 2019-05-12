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Георгиев: в сборной России никто не думает о своей роли. Мы идём как команда

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Георгиев: в сборной России никто не думает о своей роли. Мы идём как команда
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Голкипер сборной России Александр Георгиев прокомментировал итоги победного матча ЧМ-2019 со сборной Австрии (5:0).

«Всегда приятно сыграть на ноль, рад, что ребята помогли в третьем периоде. Все здорово сыграли сегодня, мой приз лучшему игроку нужно на всех поделить. Конечно, мы знали, что на чемпионате мира все соперники кусаются, были готовы к активности соперника. Я старался просто держать команду в игре.

Один раз в сезоне было такое, что мало бросков по воротам. Но сегодня было много опасных бросков, которые мимо ворот шли, так что я был в игре и не скучал.

Взаимоотношения между вратарями в сборной? Мы все идём как одна команда, никто не думает о своей роли. Стараемся быть готовыми к каждой игре и поддерживать друг друга», — передаёт слова Георгиева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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