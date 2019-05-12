Врана: Ягр сделал нам послание, пожелал завоевать только золото

Нападающий сборной Чехии Якуб Врана поделился ожиданиями от матча ЧМ-2019 со сборной России.



«Мы обыграли шведов, сможем ли обыграть Россию? Хороший вопрос. Мы в хорошем состоянии, у нас есть уверенность. Конечно, у соперника много суперзвёзд в составе, но у нас хорошая команда. Мы сильная команда, и если проведём хороший матч, то сможем победить. Посмотрим. Я оставался после тренировки тренировать бросок.



Как нужно сыграть? Попроще, фокусироваться на своей игре, нагружать на чужие ворота. Кроме того, нужно играть дисциплинированно, потому что у соперника много техничных игроков, которые могут реализовать большинство. Мы играем жёстко и колюче? Это наша система, мы рабочая команда, «физическая». Чего Ягр пожелал команде? Он написал нам: «Только золото!». Но это тяжело перевести с чешского», — передаёт слова Враны корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ягр оставил пожелание сборной Чехии на стене в раздевалке