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Врана: Ягр сделал нам послание, пожелал завоевать только золото

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Врана: Ягр сделал нам послание, пожелал завоевать только золото
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Чехии Якуб Врана поделился ожиданиями от матча ЧМ-2019 со сборной России.

«Мы обыграли шведов, сможем ли обыграть Россию? Хороший вопрос. Мы в хорошем состоянии, у нас есть уверенность. Конечно, у соперника много суперзвёзд в составе, но у нас хорошая команда. Мы сильная команда, и если проведём хороший матч, то сможем победить. Посмотрим. Я оставался после тренировки тренировать бросок.

Как нужно сыграть? Попроще, фокусироваться на своей игре, нагружать на чужие ворота. Кроме того, нужно играть дисциплинированно, потому что у соперника много техничных игроков, которые могут реализовать большинство. Мы играем жёстко и колюче? Это наша система, мы рабочая команда, «физическая». Чего Ягр пожелал команде? Он написал нам: «Только золото!». Но это тяжело перевести с чешского», — передаёт слова Враны корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ягр оставил пожелание сборной Чехии на стене в раздевалке
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