Блэшилл: сборная США сделала хороший шаг вперёд

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал игру команды во втором матче чемпионата мира с командой Франции (7:1). В первой игре на турнире «звёздно-полосатые» проиграли словакам со счётом 1:4.



«На мой взгляд, сегодня мы сделали хороший шаг вперёд. Вчера ребята прекрасно поработали в ходе тренировочного занятия. Сегодня команда сыграла намного лучше с точки зрения владения шайбой, бросков и действий на пятачке, чем это было в прошлой игре», — цитирует Блэшилла USA Hockey.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).