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Сборная Швеции разгромила Италию на ЧМ-2019, Ландер сделал хет-трик

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Швеции разгромила Италию на ЧМ-2019, Ландер сделал хет-трик
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Швеции встретилась с командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра закончилась со счётом 8:0 в пользу скандинавской сборной.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Действующие чемпионы мира открыли счёт на 3-й минуте стараниями Антона Ландера. Во втором периоде подопечные Рикарда Грёнборга укрепили преимущество благодаря голу Патрика Хёрнквиста в большинстве. В третьем периоде Оскар Линдблом отличился в формате «5 на 4», а затем Маркус Крюгер в четвёртый раз огорчил итальянского вратаря. Ландер оформил дубль, забив гол в меньшинстве, а затем точный бросок на свой счёт записал Вильям Нюландер. В концовке Ландер оформил хет-трик, а Хёрнквист — дубль.

В первом матче на турнире скандинавы проиграли чехам со счётом 2:5. Сборная Италии в первой игре на чемпионате мира встретилась с командой Швейцарии (0:9).

Нюландер: у России великолепная команда, будет трудно её обыграть
ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Италия
0 : 8
0:1, 0:1, 0:6
Швеция
0:1 – Ландер (Братт, Эрикссон) – 02:10 (5x5), 0:2 – Хёрнквист (Петтерссон, Эрикссон) – 25:25 (5x4), 0:3 – Линдблом (Кемпе, Нюландер) – 41:57 (5x4), 0:4 – Крюгер (Расмуссен, Кемпе) – 42:52 (5x5), 0:5 – Ландер (Эрикссон) – 48:55 (4x5), 0:6 – Нюландер – 52:33 (5x5), 0:7 – Ландер (Линдхольм) – 55:32 (5x5), 0:8 – Хёрнквист (Кемпе) – 58:29 (5x5)
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