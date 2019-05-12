Ландер: мечтал об отъезде в НХЛ, но потом принял предложение «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» и сборной Швеции Антон Ландер поделился эмоциями после матча с Италией (8:0) на чемпионате мира. Форвард отметился тремя результативными бросками.



«Конечно, у меня самые позитивные эмоции после хет-трика. Впрочем, думаю, будет ещё приятнее, если удастся завоевать золотую медаль чемпионата мира.



Мы с Эрикссоном играли вместе на чемпионате мира в Праге. Луи играет проще, но я очень ценю его хоккей. С ним довольно легко взаимодействовать.



Перед стартом нынешнего сезона я мечтал о выступлении в НХЛ, но при этом не было конкретного интереса со стороны заокеанских клубов. Потом появилось предложение со стороны «Локомотива», которое я принял», — приводит слова Ландера Expressen.

Антон Ландер подписал двухлетний контракт с «Локомотивом»