Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019, забросив восемь шайб

Сборная Канады встречалась с Великобританией в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра закончилась со счётом 8:0 в пользу североамериканской команды.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



В первом игровом отрезке ворота британцев поразили Мэтью Жозеф и Энтони Манта. Во втором периоде канадцы укрепили преимущество благодаря голам Кайла Турриса, Дилана Строума и Данте Фаббро. В заключительном периоде ворота британской сборной поразили Туррис, Шон Кутюрье и Манта.



В первом матче на турнире канадцы проиграли финнам со счётом 1:3. Сборная Великобритании в первой игре встречалась с Германией и уступила с тем же счётом, что и североамериканская команда.

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