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Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019, забросив восемь шайб

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019, забросив восемь шайб
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Канады встречалась с Великобританией в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра закончилась со счётом 8:0 в пользу североамериканской команды.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

В первом игровом отрезке ворота британцев поразили Мэтью Жозеф и Энтони Манта. Во втором периоде канадцы укрепили преимущество благодаря голам Кайла Турриса, Дилана Строума и Данте Фаббро. В заключительном периоде ворота британской сборной поразили Туррис, Шон Кутюрье и Манта.

В первом матче на турнире канадцы проиграли финнам со счётом 1:3. Сборная Великобритании в первой игре встречалась с Германией и уступила с тем же счётом, что и североамериканская команда.

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ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Великобритания
0 : 8
0:2, 0:3, 0:3
Канада
0:1 – Жозеф (Хенрик, Нурс) – 02:42 (5x5), 0:2 – Манта (Макканн) – 12:33 (5x5), 0:3 – Туррис (Манта) – 22:35 (5x5), 0:4 – Строум (Маршессо, Шабо) – 27:05 (5x4), 0:5 – Фаббро (Джост) – 39:37 (5x5), 0:6 – Туррис (Манта) – 40:57 (5x5), 0:7 – Кутюрье (Манта, Шабо) – 46:46 (5x5), 0:8 – Манта (Теодор, Джост) – 50:27 (5x5)
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